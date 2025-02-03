Экс-футболист: многие в УЕФА говорят, что надо Россию вернуть в еврокубки

Бывший футболист Дмитрий Булыкин заявил, что пока в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не понимают, как вернуть Россию в еврокубки, передает «Советский спорт».

«Было бы здорово вернуться в еврокубки. Многие в УЕФА говорят, что Россию надо вернуть. Но пока не получается, никто не понимает, что сделать с этим», — сказал Булыкин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее американский футбольный клуб по-русски поприветствовал российского команды.