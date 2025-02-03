Стало известно, сколько российские лыжники пробудут на сборе в Италии

Коростелев: в Италии у нас сбор 13 дней, далее перелет в Армению

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о том, что сбор российской команды в Италии продлится 13 дней. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Прилетели адаптироваться к местным горам, воздуху, климату, чтобы понимать, что да как. Снег опробовать. Базовые мелочи. Суммарно у нас здесь выйдет 13 дней, а потом перелет в Цахкадзор (Армения). Надеюсь, это не последний визит сюда», — рассказал Коростелев.

27 сентября стало известно, что FIS продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Камила Валиева встала на лыжи.