Иностранный футболист: в нашей стране за возвращение России на международную арену

Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич заявил, что в Боснии и Герцеговине большинство выступают за возвращение России на международную арену, передает «Чемпионат».

«Босния — специфическая страна, есть три мнения. Так же и вас кто-то может назвать плохим человеком, а кто-то — хорошим. Но большинство в Боснии выступают за возвращение России», — заявил Рахимич.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в УЕФА выступили против отстранения россиян.