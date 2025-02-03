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Чемпион «Больших шлемов» назвал двух соперников для Синнера в этом сезоне

Экс-теннисист Ольховский: надеюсь Алькарас и Медведев навяжут борьбу Синнеру
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REUTERS/Shannon Stapleton

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира, победитель 20-ти турниров АТР и финалист двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, а также двукратный чемпион «шлемов» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что хотел бы, чтобы итальянцу Яннику Синнеру смогли навязать борьбу в этом сезоне.

«Надеюсь на это. Тогда тур будет интереснее. Если кто-то один будет доминировать, как сейчас Синнер… Надеюсь, ему все-таки окажут сопротивление. Тот же Алькарас на грунте будет смотреться намного интереснее. Может быть, Медведев где-то покажет хорошие результаты, Рублев, Хачанов… Надеюсь на это», — подчеркнул Ольховский.

Синнер закончил прошлый год на первом месте в мировом рейтинге и укрепил свои позиции в новом сезоне, защитив рейтинговые очки за прошлогоднюю победу на Открытом чемпионате Австралии. Карлос Алькарас дошел на Australian Open до четвертьфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу, при этом испанец выиграл в прошлом сезоне два турнира «Большого шлема». Даниил Медведев в этом году впервые с 2018-го не смог пройти второй круг в Мельбурне.

Ранее Медведев покинул топ-5 рейтинга ATP.

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