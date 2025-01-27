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Медведев покинул топ-5 рейтинга ATP

Российский теннисист Медведев покинул топ-5 рейтинга ATP
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Francis Mascarenhas/Reuters

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг в одиночном разряде.

Россиянин Даниил Медведев опустился с 5-го места на 7-е. Он впервые покинул топ-5 с марта 2023 года. Андрей Рублев опустился с 9-го места на 10-е.

Лидером остается итальянец Янник Синнер. На второй строчке располагается представитель Германии Александр Зверев, замыкает тройку сильнейших Карлос Алькарас из Испании.

Медведев уступил Ленеру Тину во втором круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (7:4), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (10:7).

Рублев проиграл в первом круге 18-летнему бразильцу спортсменом Жоао Фонсеке, который занимает 112-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в трех сетах с результатом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

Синнер стал победителем Australian Open. В финале итальянский спортсмен сражался с представителем Германии Александром Зверевым. Встреча, которая продолжалась 2 часа 43 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Ранее Медведеву и Рублеву предрекли теннисный ренессанс.

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