Канадский нападающий «Салавата Юлаева» первым забил 40 шайб в сезоне

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо стал первым игроком в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), достигшим отметки в 40 заброшенных шайб. Видео момента выложено в Telegram-канале лиги.

Ливо отличился на 15-й минуте матча регулярного чемпионата против магнитогорского «Металлурга» (6:4). Также на счету канадца в этом матче одна результативная передача.

Ливо с большим отрывом лидирует в списке бомбардиров сезона. Ближайший преследователь — Данил Аймурзин из «Северстали». На его счету 27 заброшенных шайб. По системе «гол+пас» в активе Ливо 62 балла (40+22). В этом списке он также идет первым. На второй строчке — Максим Шабанов из «Трактора» с 51 (18+33) баллом.

Канадскому хоккеисту осталось забросить девять шайб, чтобы побить снайперский рекорд в регулярных чемпионатах, который принадлежит Сергею Мозякину (48).

В турнирной таблице КХЛ «Салават Юлаев» идет вторым в Восточной конференции. У коллектива 69 очков после 51 проведенной встречи.

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