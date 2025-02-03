Комментатор рассказал, зачем бывший игрок СКА клубу НХЛ

Комментатор Филипп Майков в разговоре с «Газетой.Ru» высказался о переходе защитника Энтони ДеАнджело в клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».

«Зачем это «Нью-Йорк Айлендерс?» Не знаю. Ну, так, в какую-нибудь третью пару, на всякий случай. Ну, опять же, ДеАнджело, у него должно быть первое большинство. С Ноа Добсоном в «Айлендерс» у него не будет первого большинства, и суть от ДеАнджело теряется абсолютно, поэтому, ну, окей, подписался он с «Айлендерс», возможно, он даже будет играть действительно где-то в третьей паре в основе, но как бы настанет лето, и Тони Деанджело опять встанет в ситуацию, как годом ранее, что вряд ли за ним выстроится очередь желающих. И что с ним будет дальше – загадка», — считает Майков.

ДеАнджело подписал по ходу сезона контракт с санкт-петербургским СКА и набрал 32 (6+26) очка в 34 матчах чемпионата КХЛ при показателе полезности +15. Однако затем клуб и игрок расторгли соглашение, а официальной причиной были названы семейные обстоятельства. ДеАнджело подписал контракт с «Айлендерс» и в пяти играх регулярного чемпионата НХЛ отметился 3 (1+2) очками при полезности +4.

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