Миранчука включили в число легенд советского и российского футбола

Российский полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук достоин того, чтобы встать в один ряд с легендами советского и российского футбола. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов.

«Когда Миранчук уезжал в Италию, надеялись, что он покажет больше. Если смотреть статистику, он не так много минут сыграл. Может, в Испании ему было бы комфортнее. Но если посмотреть на трофей Лиги Европы, то карьера удалась. Не так много российских футболистов выигрывали европейские кубки. Не побоюсь этого слова, но Миранчук встал в ряд великих игроков СССР и России», — заявил Чернышов.

При этом специалист выразил разочарование тем, что Миранчук уехал в США. По мнению Чернышова, больше российских футболистов должно играть в Европе. Однако он также констатировал, что понимает Алексея, который должен обеспечивать себя и семью.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля. Прежде футболист выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее Миранчук попал в десятку самых дорогих футболистов МЛС.