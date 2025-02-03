Бывший главный тренер сборной России по футболу назвал себя первым болельщиком Овечкина

Российский тренер Станислав Черчесов заявил, что следит за игрой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Матч ТВ».

«Каждое утро открываю новости и думаю, забил Овечкин или нет. Можете верить или нет. Никогда не думал, что это со мной будет. Всей страной за него переживаем. Я первый его болельщик», — сказал Черчесов.

2 февраля «Вашингтон» уступил «Виннипегу» в овертайме со счетом 4:5. При этом именно Овечкин забросил шайбу, которая спасла его команду от поражения в основное время и перевела игру в овертайм. Отмечается, что скорость шайбы при броске россиянина составила 142,9 км/ч.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Виннипегу» Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.

Ранее в Госдуме оценили шансы Овечкина стать президентом.