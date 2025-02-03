Бывший теннисист поблагодарил Медведева за сотрудничество

Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Жиль Симон поблагодарил россиянина Даниила Медведева за сотрудничество. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Большое спасибо, Даниил, и всей команде за этот год, проведенный вместе. Это был замечательный опыт, очень интересный, и у меня останутся о нем только хорошие воспоминания. Желаю тебе всего наилучшего в будущем, и прежде всего достижения твоих целей!» — заявил Симон.

2 февраля Медведев рассказал о том, что прекратил сотрудничество с Симоном.

Симон входил в тренерский штаб Медведева с февраля 2024 года. За это время Медведев не смог выиграть ни одного титула.

40-летний Симон завершил карьеру игрока в 2022 году. На его счету 14 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.

Ранее Медведев покинул топ-5 рейтинга ATP.