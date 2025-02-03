Хозяйка паба потратила более 1000 фунтов из-за победы команды со счетом 7:0

Более 1000 фунтов потеряла хозяйка паба Бекки Вебстер The Gedling Inn в Ноттингемшире во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ноттингем Форест» — «Брайтон». Об этом сообщает Mirror.

Чтобы подчеркнуть тот факт, что в пабе теперь показывают игры АПЛ, Вебстер решила раздавать бесплатную пинту пива каждому посетителю во время первой трансляции. К несчастью владелицы, «Форест» обыграли «Брайтон» со счетом 7:0. Персоналу паба пришлось раздать сотни бесплатных пинт посетителям.

«Когда прозвучал финальный свисток, я просто сказала: «Уф». Даже в самых смелых мечтах я не могла себе представить, что они забьют семь голов», — заявила Вебстер.

При этом она отметила, что, несмотря на потерю 1000 фунтов, это был хороший день.

«Люди пели, и люди с уважением отнеслись к предложению — многие все еще покупали напитки. Люди остались поесть, и многие спрашивали, будут ли у нас еще какие-нибудь предложения», — добавила хозяйка.

Ранее «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии.