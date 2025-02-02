«Спартак» попрощался с одним из легионеров

«Спартак» расторг контракт с ямайским нападающим Шамаром Николсоном. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Источник утверждает, что Николсон перейдет в мексиканскую «Тихуану» на правах свободного агента. В свою очередь, клуб из Мексики заплатит «Спартаку» €1,6 млн компенсации за оставшийся в контракте игрока срок.

Николсон перешел в «Спартак» в 2022 году. В прошлом сезоне ямайский форвард на правах аренды выступал за французский «Клермон». В текущем сезоне футболист провел 14 матчей за «красно-белых», в которых забил четыре мяча.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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