Панарин вошел в топ-10 российских бомбардиров в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:2. Дублем в составе победившей команды отметился российский нападающий Артемий Панарин. Также он записал на свой счет результативную передачу.

Теперь на счету нападающего 813 очков за всю карьеру в НХЛ, что позволило ему войти в топ-10 российских бомбардиров Лиги. По этому показателю он обошел Сергея Гончара (811). Лидером рейтинга по этому показателю является нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1575).

Панарин был признан первой звездой поединка с «Питтсбургом». В матче за «Рейнджерс» шайбы также забросили Райлли Смит и Винсент Трочек. Российский голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 19 бросков из 21. У «пингвинов» отличились Блейк Лизотт и Филип Томасино. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиями не отличился.

Ранее «Вашингтон» без Овечкина победил в матче НХЛ.