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«Буду стараться, чтобы страна гордилась мной»: российский боец UFC получил гражданство ОАЭ

Российский боец UFC Чимаев получил паспорт ОАЭ
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Непобежденный российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев получил паспорт гражданина Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Для меня честь и привилегия — представлять эту прекрасную страну как спортсмен и как гражданин. Я бы хотел поблагодарить ОАЭ за поддержку. Буду стараться изо всех сил, чтобы страна гордилась мной», — заявил Чимаев.

26 октября Чимаев победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою турнира UFC 308 в Абу-Даби. Поединок закончился в первом раунде, когда Чимаев заставил сдаться соперника после болевого приема. Чимаев одержал 14-ю победу в 14 боях в ММА. Роберт Уиттакер потерпел 8-е поражение в 34 поединках.

21 октября 2023 года Чимаев в со-главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) решением судей одолел нигерийца Камару Усмана. Поединок продлился все три раунда. Чимаев победил судейским решением.

Первый поединок в смешанных единоборствах (MMA) Чимаев провел 26 мая 2018 года. Бой завершился в начале второго раунда. Чимаев победил техническим нокаутом.

Ранее глава UFC анонсировал возвращение турнира в Россию.

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