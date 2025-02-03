Экс-тренер «Вашингтона» оценил гол Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» Скотт Арниел оценил шайбу, которую забросил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очном противостоянии. Его слова приводит RMNB.

«Вашингтон» уступил «Виннипегу» со счетом 4:5.

«Этот бросок… Я уже видел его раньше. Это было очень быстро, и, очевидно, Хеллибак не успел среагировать на него», — заявил Арниел.

Наставник «Виннипега» ранее работал с Овечкиным — с 2018 по 2022 год он был ассистентом в «Вашингтоне».

2 февраля «Вашингтон» уступил «Виннипегу» в овертайме со счетом 4:5. При этом именно Овечкин забросил шайбу, которая спасла его команду от поражения в основное время и перевела игру в овертайм. Отмечается, что скорость шайбы при броске россиянина составила 142,9 км/ч.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Виннипегу» Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.

Ранее в НХЛ назвали дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.