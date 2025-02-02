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Экс-футболист рассказал, не жалеет ли он о том, что выбрал выступать за сборную России

Экс-футболист Самедов: не жалею, что выбрал играть за сборную России
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РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов рассказал, что не жалеет, что выбрал играть за сборную России, когда ему предлагали играть за Азербайджан, передает «РБ Спорт».

«Я отыграл за сборную России на двух чемпионатах мира, на чемпионате Европы, на Кубке конфедераций. Об этом можно только мечтать. Как я могу жалеть? Я родился в России», — сказал Самедов.

Самедов выступал за сборную России с 2011 по 2018 год. Футболист закончил профессиональную карьеру в 2020 году, выступая за «Знамя» из Ногинска.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в УЕФА выступили против отстранения россиян.

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