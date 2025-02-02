Российский футболист впервые за восемь месяцев сыграл за испанский клуб

Футболист Захарян впервые за восемь месяцев сыграл за «Реал Сосьедад»

Российский футболист Арсен Захарян впервые с мая 2024 года вышел на поле в составе испанского «Реал Сосьедад».

Захарян вышел на поле в матче чемпионата Испании против «Осасуны» на 78-й минуте. Сейчас идет 85-я минута матча, «Реал Сосьедад» проигрывает со счетом 0:2.

Захарян получил травму лодыжки на тренировке 17 июля. 4 января он впервые после травмы попал в заявку команды на матч.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает десятое место, набрав 28 очков. Лидирует в турнирной таблице мадридский «Реал», имеющий в активе 49 набранных баллов.

Ранее агент Захаряна рассказал, вернется ли футболист в Россию.