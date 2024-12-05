Агент Захаряна рассказал, вернется ли футболист в Россию

Агент российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин заявил, что его клиент не планирует возвращаться в Россию. Его слова приводит Sport24.

«Арсен на данный момент вообще не рассматривает варианты с возвращением в Россию. Он выступает за «Реал Сосьедад» и будет продолжать играть за испанский клуб после травмы», — заявил Голубин.

Захарян получил травму лодыжки на тренировке 17 июля.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Полузащитник сыграл в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

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