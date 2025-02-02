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Промес рассказал, что общается с представителями «Спартака»

Промес о возвращении в «Спартак»: мы общаемся
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Александр Ступников/РИА Новости

Футболист Квинси Промес, выступающий за дубайский «Юнайтед», рассказал, что контактирует с представителями московского «Спартака» по вопросу возвращения в команду, передает «Матч ТВ».

«Мы общаемся, но только время покажет, вернусь ли я», — сказал Промес.

21 декабря Telegram-канал «Трансферы «Спартака» сообщил, что Промес может вернуться в российский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее Промес посетил матч «Спартака» на сборах.

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