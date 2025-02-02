Промес посетил матч «Спартака» на сборах

Промес посетил матч «Спартака» с «Астаной» на сборах в ОАЭ

Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес посетил товарищескую игру команды против казахстанской «Астаны» на сборах в ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Промес приехал на игру «Спартака», — заявили в коллективе.

21 декабря Telegram-канал «Трансферы «Спартака» сообщил, что Промес может вернуться в российский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее Промес ответил на вопрос, когда вернется в «Спартак».