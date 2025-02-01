Промес ответил на вопрос, когда вернется в «Спартак»

Промес: не знаю, когда вернусь в «Спартак», но очень хочу

Нападающий дубайского «Юнайтед» Квинси Промес рассказал, что не знает, когда вернется в московский «Спартак», передает «Матч ТВ».

«Когда в «Спартак»? Не знаю, не знаю. Но я очень хочу», — сказал Промес.

21 декабря Telegram-канал «Трансферы «Спартака» сообщил, что Промес может вернуться в российский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее Промес в матче «Дубай Юнайтед» показал, что хочет играть за «Спартак».