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Глава Российского футбольного союза провел встречу с представителем УЕФА

«Матч ТВ»: глава РФС Дюков провел встречу с представителем УЕФА Лаковичем
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провел встречу с представителем Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зораном Лаковичем, передает «Матч ТВ».

Лакович занимает пост директора департамента национальных ассоциаций. Также во встрече принял участие генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал руководство российского футбола.

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