Легенда ЦСКА раскритиковал руководство российского футбола за популизм

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не верит в возвращение сборной России на международные турниры в ближайшее время.

По его словам, слова руководства Российского футбольного союза (РФС) о каком-либо смягчении позиции со стороны европейских чиновников не имеют под собой никакого основания.

«Наш президент РФС все время что-то анонсирует. Говорит, что что-то намечается, какие-то подвижки. Я не верю! Не верю я! Пока ничего не закончится, нас никто не вернет, все нас будут продолжать игнорировать. Нас уже никто не боится, все про нас забыли, а мы ничего не можем с этим сделать», — заявил Пономарев.

В рейтинге Международной федерации футбола Россия занимает 34-е место.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Ранее экс-форвард ЦСКА объяснил спад Клаудиньо в последние годы игры за «Зенит».