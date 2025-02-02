Стало известно имя главы РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков переизбран на пост главы Российского футбольного союза (РФС), передает «Чемпионат».

Дюков был переизбран на пост главы организации единогласно. Он был единственным кандидатом на эту должность.

Функционер занимает свой пост с февраля 2019 года. С 2008 по 2017 год он был президентом петербургского «Зенита».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар», набравший 39 очков. «Зенит» отстает от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось о том, что российский специалист может возглавить европейскую сборную.