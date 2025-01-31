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Овечкин вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ

Овечкин сравнялся с Капризовым и Кучеровым в гонке российских снайперов НХЛ
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на первую строчку в списке лучших российских снайперов в сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 31 января «Вашингтон» проиграл «Оттаве Сенаторз» со счетом 3:5. Овечкин записал на свой счет заброшенную шайбу, а также два ассистентских балла. Этот гол стал для него 23-м в сезоне, такое же количество заброшенных шайб у нападающих Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд») и Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»). При этом Овечкину для этого потребовалось меньше матчей — 35 игр против 37 у Капризова и 48 у Кучерова.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Оттаве» российский нападающий отстает от Гретцки на 18 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 19 шайб.

«Вашингтон» с 74 очками в 51 матче лидирует в Восточной конференции НХЛ.

Ранее предсказали стадию, на которой «Вашингтон» вылетит из Кубка Стэнли.

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