Президент «Сьона» рассказал о высоком интеллекте Миранчука

Президент «Сьона» Константин: гол Миранчука говорит о его высоком интеллекте

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин оценил первый гол Антона Миранчука за команду, заявив о высоком интеллекте россиянина, передает Sport24.

«Поздравляю Антона с первым голом за «Сьон»! Это очень умный гол, который показывает высокий интеллект этого футболиста», — сказал Константин.

Россиянин отличился на 15-й минуте матча чемпионата Швейцарии против «Лугано». Этот гол не помог «Сьону» победить. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Лугано».

В турнирной таблице чемпионата Швейцарии «Сьон» идет на девятом месте, набрав 26 очков.

Россиянин подписал в начале сентября со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября 28-летний полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0).

В следующем матче «Сьон» сыграет с «Серветтом». Встреча запланирована на 4 февраля. Команды выйдут на поле в 22.30 по московскому времени.

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