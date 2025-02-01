Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Агент Овечкина рассказал о цели хоккеиста в НХЛ

Агент Чистяков: знаю, Овечкин говорит, что хотел бы сыграть 1500 матчей в НХЛ
close
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Спортивный агент Глеб Чистяков, который представляет интересы российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, рассказал, какую цель поставил перед собой хоккеист в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Telegram-канал команды Овечкина.

«Столько разноплановой статистики по Саше! Я думаю, что ему самому невозможно это все в голове держать… Знаю, он говорил, что хотел бы сыграть 1500 матчей. Тоже такая эпохальная цифра для игроков», — заявил он.

На сегодняшний момент на счету Овечкина 1461 игра в НХЛ.

В ночь на 31 января «Вашингтон» проиграл «Оттаве Сенаторз» в овертайме со счетом 4:5. Овечкин записал на свой счет заброшенную шайбу, а также два ассистентских балла. Этот гол стал для него 23-м в сезоне.

Он продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Оттаве» российский нападающий отстает от Гретцки на 18 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 19 шайб.

«Вашингтон» с 74 очками в 51 матче лидирует в Восточной конференции НХЛ.

Ранее Овечкин высказался о своем необычном рекорде в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами