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Овечкин высказался о своем необычном рекорде в НХЛ

Овечкин прокомментировал свой рекорд по количеству вратарей, которым забивал
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USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не зацикливается на своем рекорде по количеству вратарей, которым он забивал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова хоккеиста приводит Telegram-канал его команды.

«Мой рекорд? Это позади. Прямо сейчас ты движешься вперед. Это был хороший момент, исторический. Но сейчас… еще много вратарей, которым нужно забить», — с улыбкой заявил Овечкин.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву Сенаторз» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме. Ворота «Оттавы» в том поединке защищал финский голкипер Леэви Мериляйнен, против которого российский хоккеист ранее не играл в НХЛ. Он стал 179-м вратарем в истории Лиги, которому забивал Овечкин. Благодаря этому нападающий установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которые пропускали от него хотя бы одну шайбу.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Оттаве» российский нападающий отстает от Гретцки на 18 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 19 шайб.

Ранее Овечкин улучшил собственный рекорд в НХЛ.

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