Спасатели нашли тело погибшего в авиакатастрофе российского чемпиона мира по фигурному катанию

Спасатели нашли тело чемпиона мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар в составе сборной России Вадима Наумова, который погиб в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом ТАСС рассказала мать спортсмена Ия Наумова.

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело», — сказала Ия Наумова.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне 30 января. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов выиграли в составе сборной России чемпионат мира 1994 года по фигурному катанию. Сын пары Максим Наумов — фигурист, выступающий за сборную США.

Ранее водолазы нашли тело фигуристки Евгении Шишковой.