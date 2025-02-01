Леонид Слуцкий не знает по именам игроков своей команды

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий не знает по именам игроков своей команды

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в эфире «Шоу Воли» признался, что не знает по именам игроков своей команды.

«Футболисты мне с самого начала все дали никнеймы. Когда мы приходим на пресс-конференцию, я не понимаю, о каком игроке меня спрашивают. Мне переводчик переводит: «Как вам Дзе-Дзе?» — сказал Слуцкий.

В нынешнем сезоне подопечные Слуцкого стали вице-чемпионами Китая, набрав 77 очков. Чемпионом страны стал «Шанхай Порт», набравший 78 баллов. Новый сезон чемпионата Китая по футболу начнется 22 февраля.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Слуцкий ответил, когда вернется в Российскую премьер-лигу (РПЛ).