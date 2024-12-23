«Перейти из восьмого класса в шестой»: Слуцкий ответил, когда вернется в РПЛ

Российский специалист Леонид Слуцкий, который тренирует китайский «Шанхай Шэньхуа», в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel рассказал, что не хочет работать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Реальность такова, что сегодня нет еврокубков, сборная не играет. Очень сложно было найти в себе мотивацию для такой работы. Ты изначально понимаешь, что будешь работать с людьми ниже уровнем. Это все равно что из восьмого класса перейти в шестой», — заявил специалист.

В нынешнем сезоне подопечные Слуцкого стали вице-чемпионами Китая.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Слуцкий раскрыл, сколько планирует работать в Китае.