Отец Большунова об отъезде сына в Европу: он знает, что делает

Отец лыжника Большунова об отъезде сына в Европу: вопросов быть не должно

Александр Большунов — старший, отец трехкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова, поддержал решение сына провести сбор в Италии, передает «Матч ТВ».

«Никаких вопросов по его отъезду не должно быть. Он спортсмен высокого уровня. Он знает, что подходит для его развития. Все, что он делает, я считаю правильным», — сказал Большунов — старший.

О том, что Большунов уехал в Европу, сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 30 января.

15 января сообщалось о том, что у Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

19 января Большунов занял 23-е место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, который прошел в Казани. Большунов упал за километр до финиша. Остаток дистанции он прошел пешком, держа лыжи в руках. По окончании гонки он выругался в адрес одного из лыжников.

Ранее в сборной России объяснили, почему Большунов уехал в Европу.