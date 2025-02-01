В WADA заявили, что российское законодательство не приведено в соответствие с кодексом организации

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что российское законодательство не не приведено в соответствие с кодексом организации, передает Onet.

«Российское законодательство до сих пор не приведено в соответствие с антидопинговым кодексом WADA. Хотя они хотят вернуться в систему. Они также заявили о выплате задолженности по членским взносам», — сказал Банька.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее кандидат в президенты МОК допустил возвращение России к Олимпиаде-2026.