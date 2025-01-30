Кандидат в президенты МОК допустил возвращение России к Олимпиаде-2026

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. Его слова приводит ТАСС.

«Ни один спортсмен не может выбирать, где он родился. Спортсмены не должны использоваться в политических целях», — заявил Элиаш.

27 сентября стало известно, что FIS продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее в Госдуме рассказали, какой кандидат в президенты будет идеальным для МОК.