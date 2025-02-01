«Не Акинфеев же»: экс-игрок об уходе голкипера ЦСКА в «Спартак»

Экс-игрок «Ростова» Дьяков: никто и не помнит, сыграл ли Помазун вообще за ЦСКА

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков призвал не искать принципиальность в переходе голкипера Ильи Помазуна из московского ЦСКА в столичный «Спартак». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Давайте будем честны. Сколько он матчей сыграл за ЦСКА? Это же не Игорь Акинфеев переходит. Понятно, воспитанник, вопросов нет, но всем Помазун запомнится карьерой за «Урал». Особо никто и не помнит, сыграл ли он вообще за ЦСКА», — заявил он.

О том, что стороны близки к соглашению, 31 января написало издание «РБК Спорт».

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». С 2020 года он регулярно отправлялся в аренду в екатеринбургский «Урал». В сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев.

В сезоне-2024/25 Помазун не попадал в старт ЦСКА до отстранения: основной голкипер команды — Игорь Акинфеев, в матчах Кубка России на поле выходит Владислав Тороп. 12 сентября ЦСКА внес Помазуна в заявку на сезон.

10 ноября главный тренер ЦСКА Марко Николич признался, что он лично отстранил голкипера Помазуна от тренировок с основной командой после того, как футболист заявил о своей готовности перейти в столичный «Спартак».

Ранее стало известно, сколько «Спартак» заплатит за голкипера ЦСКА.