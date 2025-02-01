«Политический вопрос»: в Латвии высказались о допуске сборной России по хоккею

В Латвии заявили о неоптимистичной позиции по допуску сборной России по хоккею

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что в Латвии не настроены оптимистично по вероятному допуску сборной России на международные турниры. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это политический вопрос. Пока, вы знаете, позиция Латвийского правительства не очень оптимистична в этой ситуации. Мне кажется, понятно, почему. Что вы еще хотите ожидать, что еще другое может сказать представитель Латвии. Так вам скажет любой политик из латвийского государства», — сказал Козиолс.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде 2026 года будет рассмотрен в начале февраля.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

31 января председатель Шведской ассоциации хоккея, член правления Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон заявил, что шведская национальная команда не намерена бойкотировать зимние Олимпийские игры и чемпионат мира в том случае, если на эти турниры будет допущена сборная России.

Ранее в IIHF высказались о влиянии Трампа на вероятное возвращение России.