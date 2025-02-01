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«Деньги решают все»: полиция Бали отпустила бойца ММА, которого подозревали в похищении

Полиция Бали отпустила бойца Асхабова, который подозревался в похищении человека
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Telegram-канал «Baza»

Боец ММА Хасан Асхабов, который был задержан на Бали, сообщил о своем освобождении. Он опубликовал соответствующую Stories на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом написал Telegram-канал Baza.

«Деньги решают все», — написал он, прикрепив фотографию из самолета.

Однако позднее эта публикация пропала, а Асхабов опубликовал другой пост, в котором заявил, что тема его задержания была раздута СМИ. По версии Асхабова, он был задержан в аэропорту для дачи показаний по инциденту, который произошел полтора месяца назад в то время, когда он находился в Эмиратах.

«Доблестная полиция Индонезии разобралась в ситуации, провела расследование и закрыла дело», — написал он.

31 января «Советский спорт» со ссылкой на Tribun-bali.com сообщил, что Асхабова подозревают в причастности к похищению человека и участии в транснациональной преступной организации. Асхабова подозревают в том, что он похитил гражданина Украины, использовав физическую силу.

Асхабов был арестован 30 января в аэропорту, куда он прибыл, чтобы улететь в Дубай.

В 2023 году Асхабова уже задерживали по подозрению в похищении гражданина Италии в Таиланде. Тогда он подозревался в преступлении вместе со своим братом Хусейном. Впоследствии они были отпущены на свободу.

Ранее российский боец назвал преимущество жизни в США.

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