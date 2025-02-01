«За Сашей следят»: в Госдуме высказались об отъезде Большунова в Европу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова связала отъезд трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Европу с тренировками на трассах, на которых выступают иностранные спортсмены. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Заодно есть возможность немного пораздражать из вредности, «я еще здесь, я в хорошем состоянии». Очевидно же, за Сашей следят. Хоть и говорят, что все поддаются Большунову, едут в другую сторону, лишь бы он выиграл. А все равно видно было в прошлом году, что он в прекрасной форме», — заявила Журова.

Она также выразила уверенность, что Международная федерация лыжного спорта допустит Большунова до международных стартов.

О том, что Большунов уехал в Европу, сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 30 января.

15 января сообщалось о том, что у Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

19 января Большунов занял 23-е место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, который прошел в Казани. Большунов упал за километр до финиша. Остаток дистанции он прошел пешком, держа лыжи в руках. По окончании гонки он выругался в адрес одного из лыжников.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее российского лыжника лишили победы на марафоне в Швейцарии.