Иностранному хоккеисту «Авангарда» предстоит операция

Канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Рид Буше выбыл из строя на долгий срок. Спортсмену предстоит операция в связи с переломом лицевой кости. Об этом главный тренер команды Ги Буше рассказал в эфире телеканала «КХЛ ТВ».

«Травма у Рида очень серьезная. Ему предстоит операция, у него перелом лицевой кости. У нас пополнение в нашем и без того очень длинном списке травмированных. Ничего не поделаешь», — заявил Буше.

31 января «Авангард» на своем льду обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 5:1.

29 января Буше получил травму в матче против уфимского «Салавата Юлаева» (2:4). Игру канадец завершить не смог, однако в третьем периоде забросил шайбу в большинстве.

В турнирной таблице КХЛ «Авангард» занимает шестую строчку в Восточной конференции. У омского коллектива 55 очков после 50 сыгранных встреч.

Буше провел в сезоне 42 матча, в которых смог набрать 37 (22+15) очков.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что Швеция не будет бойкотировать ОИ-2026 при возвращении России.