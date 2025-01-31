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Еще троих подозреваемых по делу гендиректора «Фонбет» задержали в Подмосковье

СК: задержаны еще трое подозреваемых по делу о взятке от гендиректора «Фонбет»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Силовики задержали в Подмосковье еще троих подозреваемых по делу гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, которого обвиняют в даче взятки. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета РФ.

«Среди задержанных — один из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, адвокат и бывший сотрудник полиции», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что Анохин, желая избежать преследования за хищение денег из бюджета на предыдущем месте работы, передал силовикам взятку в 60 млн рублей через цепочку посредников. Указанный начальник отделения ОЭБиПК должен был передать часть денег — 10 млн — неким вышестоящим должностным лицам.

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года он был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Компанию «Фонбет» он возглавил в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Анохин также вошел в состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее «Фонбет» подал иск к гендиректору Анохину из-за дискредитации репутации.

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