КХЛ изменила правила после жалобы тренера «Спартака»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) внесла изменения в правило «Блокировка вратаря/помеха вратарю» после жалобы тренера московского «Спартака» Алексея Жамнова. Об этом сообщается на сайте лиги.

8 января в матче регулярного чемпионата петербургский СКА уступил на своей арене «Спартаку» со счетом 0:5. В третьем периоде нападающий «красно-белых» Николай Голдобин поразил ворота соперника, но шайба была отменена после запроса главного тренера СКА Романа Ротенберга на предмет блокировки вратаря.

Жамнов остался недоволен решением, спросив у арбитра, по другим ли правилам проводятся игры в Санкт-Петербурге. После этого инцидента правила были изменены.

В турнирной таблице КХЛ «Спартак» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 64 очка после 48 игр. СКА идет шестым, у коллектива Ротенберга 61 балл за 49 встреч.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

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