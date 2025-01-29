Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КХЛ изменила правила после жалобы тренера «Спартака»

КХЛ изменила правило «помеха вратарю» после жалобы тренера «Спартака»
close
Global Look Press

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) внесла изменения в правило «Блокировка вратаря/помеха вратарю» после жалобы тренера московского «Спартака» Алексея Жамнова. Об этом сообщается на сайте лиги.

8 января в матче регулярного чемпионата петербургский СКА уступил на своей арене «Спартаку» со счетом 0:5. В третьем периоде нападающий «красно-белых» Николай Голдобин поразил ворота соперника, но шайба была отменена после запроса главного тренера СКА Романа Ротенберга на предмет блокировки вратаря.

Жамнов остался недоволен решением, спросив у арбитра, по другим ли правилам проводятся игры в Санкт-Петербурге. После этого инцидента правила были изменены.

В турнирной таблице КХЛ «Спартак» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 64 очка после 48 игр. СКА идет шестым, у коллектива Ротенберга 61 балл за 49 встреч.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее российский хоккеист попал в реанимацию.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами