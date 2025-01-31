Экс-футболист рассказал, считает ли он предательством переход вратаря из ЦСКА в «Спартак»

Экс-футболист Алдонин: уход Помазуна из ЦСКА в «Спартак» — не предательство

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что возможный переход вратаря армейцев Ильи Помазуна в столичный «Спартак» не будет предательством, передает «Чемпионат».

«Не вижу плохих моментов в переходе Помазуна в «Спартак». Илья — воспитанник ЦСКА, но сыграл не так много. Нельзя сказать, что в «Спартак» уходит человек, завоевавший с клубом много титулов», — сказал Алдонин.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». С 2020 года он регулярно отправлялся в аренду в екатеринбургский «Урал». В сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев.

В сезоне-2024/25 Помазун не попадал в старт ЦСКА до отстранения: основной голкипер команды — Игорь Акинфеев, в матчах Кубка России на поле выходит Владислав Тороп. 12 сентября ЦСКА внес Помазуна в заявку на сезон.

Ранее стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Помазуна.