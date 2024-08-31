Хабибу поставили синяк под глазом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своих соцсетях фотографию, на которой он запечатлен с синяком под глазом.

«Может это значит, что я старею?» — написал Хабиб.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

1 июля Федеральная налоговая служба наложила арест на счета экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Telegram-канал Mash сообщил, что поводом для ареста стал долг спортсмена в размере 297 млн рублей. До этого налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. 15 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что боец закрыл все долги.

Ранее Хабиб сравнил свою карьеру в ММА с тюрьмой.