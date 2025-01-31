Футболист «Спартака» заявил, что находится на дне

Защитник московского «Спартака» Миэнти Абена заявил, что ему нужно прикладывать больше усилий, чтобы пробиться в основной состав команды, передает РИА Новости.

«Я пришел сюда и столкнулся с определенными сложностями, сейчас я адаптируюсь к ним. Я на дне, и единственный путь — наверх», — сказал Абена.

Абена стал игрок «Спартака» 16 августа 2024 года. В Российской премьер-лиге (РПЛ) он провел пять матчей, не отметившись забитыми мячами.

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

В матче первого круга «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2.

Ранее тренера Деяна Станковича похвалили за прогресс «Спартака».