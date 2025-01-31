Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист «Спартака» заявил, что находится на дне

Футболист «Спартака» Абена: я нахожусь на дне
close
csm_official/abenaofficial14/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Защитник московского «Спартака» Миэнти Абена заявил, что ему нужно прикладывать больше усилий, чтобы пробиться в основной состав команды, передает РИА Новости.

«Я пришел сюда и столкнулся с определенными сложностями, сейчас я адаптируюсь к ним. Я на дне, и единственный путь — наверх», — сказал Абена.

Абена стал игрок «Спартака» 16 августа 2024 года. В Российской премьер-лиге (РПЛ) он провел пять матчей, не отметившись забитыми мячами.

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

В матче первого круга «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2.

Ранее тренера Деяна Станковича похвалили за прогресс «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами