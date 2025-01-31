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Молодая боксерша разбила сердце Конору на шоу «Титаны»

Боец ММА по прозвищу Конор признался в любви боксерше Смирновой на шоу «Титаны»
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Пресс-служба ТНТ

Во втором выпуске нового сезона шоу «Титаны» на ТНТ 33-летний боец ММА Анатолий Надратовский по прозвищу Сибирский Конор признался в симпатии 24-летней спортсменке Анастасии Смирновой — мастеру спорта по боксу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Сибирский Конор выбрал пойти в команду, капитаном которой является Смирнова, и объяснил это личными мотивами.

«Настя — красивая девушка, и она мне действительно понравилась. Что-то между нами прошло. Я сейчас говорю и начинаю краснеть, как младенец. Настенька — это мое сердечко. Я ради нее готов свергать горы», — заявил боец ММА.

Однако Смирнова призналась, что пока не испытывает ответной симпатии к Надратовскому. Девушка ошибочно предположила, что боец намного старше ее.

«Конор ко мне очень тепло относится. Не знаю, сколько ему лет? 47? Наверное, да. А мне всего 24!» — заявила боксерша.

По итогам распределения участники шоу попадут в 10 команд, которые примут участие во втором испытании, придуманном для них искусственным интеллектом.

«Задание действительно сложное, до конца смогут пройти лишь единицы», — заявили в пресс-службе ТНТ.

Выпуск шоу «Титаны» можно будет увидеть в воскресенье, 2 февраля, в 21.00 по московскому времени.

Ранее два «Конора» вступили в конфликт во втором сезоне шоу «Титаны».

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