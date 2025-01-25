«Я его ненавижу!» Два «Конора» вступили в конфликт во втором сезоне «Титанов»

В первой серии нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Титаны» на телеканале ТНТ произошел конфликт бойца ММА Анатолия «Сибирского Конора» Надратовского и бойца на голых кулаках Сергея Приходько, который тоже носит прозвище «Конор». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Участники должны были представить себя и познакомиться. Надратовский начал с того, что вынес плакат с изображением каскадера Магомедрасула Рабаданова, которому он проиграл в финале прошлого сезона «Титанов», и демонстративно порвал его, а затем прожевал и выплюнул.

После этого Надратовский вступил в конфликт со вторым «Конором» на проекте — Сергеем Приходько.

«Запомните эту физиономию! Я его ненавижу! Это жалкая реплика, это бледная тень!» — заявил Надратовский.

«А это дешевый аниматор!» — ответил «Конор» Приходько.

Второй сезон шоу «Титаны» стартует на телеканале «ТНТ» в воскресенье, 26 января, в 21.00 по московскому времени.

На этом проекте 111 сильнейших атлетов России, отобранных искусственным интеллектом из различных видов спорта, поборются за титул лучшего и солидный денежный приз.

Ранее второй сезон «Титанов» начался с драки.