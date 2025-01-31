Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоялась в швейцарском «Ньоне». В стыковых матчах второго по значимости еврокубкового турнира примут участие 16 команд, которые в общем этапе заняли места с девятого по 24-е.

Пары сложились так: «Виктория» (Чехия) — «Ференцварош» (Венгрия), «Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия), «Галатасарай» (Турция) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Реал Сосьедад» (Испания) — «Мидтъюлланд» (Дания), «Аякс» (Нидерланды) — «Юнион» (Бельгия), «Стяуа» (Румыния) — ПАОК (Греция) (эти команды играли на групповом этапе, и «Стяуа» победила), «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Твенте» (Нидерланды), «Фенербахче» (Турция) — «Андерлехт» (Турция).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Первые стыковые матчи — это же и 1/16 финала Лиги Европы — пройдут 13 февраля, ответные поединки будут сыграны 20 февраля.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта», которая выиграла еврокубковый турнир впервые в своей истории, победив в финальном матче со счётом 3:0 немецкий клуб «Байер». Финал прошел на стадионе «Авива» в столице Ирландии Дублине.

Ранее состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов.