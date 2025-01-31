Роналду установил уникальный рекорд в мировом футболе

Роналду стал обладателем уникального рекорда, победив в матче с «Аль-Насром»

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче с «Аль-Раедом» (2:1) установил мировой рекорд. Об этом пишет издание Goal.

Роналду, который отметился голом в этом поединке, стал первым футболистом в истории, добравшимся до отметки в 700 победных матчей на клубном уровне.

Португальский футболист в своей карьере выиграл 13 встреч в составе «Спортинга», 214 в «Манчестер Юнайтед», 316 в «Реале», 91 в «Ювентусе» и 66 в «Аль-Насре».

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее Роналду назвал свою возлюбленную женой.