«Либо трусы надеть, либо крестик снять»: Губерниев об отъезде Большунова в Европу

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале называл правильным решение трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова отправиться в Европу для индивидуальных тренировок.

«Итак, Большунов погнал тренироваться в Европу! Это очень правильно, но вот тут руководству ФЛГР надо определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять (как говорится). Лицемерное вранье и идиотская риторика надоели… Такие бестолковые руководители должны отправиться подальше… В отставку!» — заявил Губерниев.

О том, что Большунов уехал в Европу, сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 30 января.

15 января сообщалось о том, что у Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

19 января Большунов занял 23-е место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, который прошел в Казани. Большунов упал за километр до финиша. Остаток дистанции он прошел пешком, держа лыжи в руках. По окончании гонки он выругался в адрес одного из лыжников.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее российского лыжника лишили победы на марафоне в Швейцарии.