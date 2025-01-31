«Вы игру смотрели вообще?» Тренер СКА Ротенберг устроил перепалку с журналистом

Тренер СКА Ротенберг устроил перепалку с журналистом после игры со «Спартаком»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после победы над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги устроил перепалку с журналистом. Его слова передает Sport24.

Ротенбургу не понравились высказывания одного из представителей СМИ, в том числе про то, что соперник пытался давить во втором периоде.

«Спартак» не играет в давление. Вы смотрели игру вообще? Думаю, [смотрели] не нашу игру. Вы, видимо, ночью смотрели НХЛ и не выспались. Можно следующий вопрос?» — заявил Ротенберг.

Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась в серии послематчевых буллитов. Основное время закончилось со счетом 3:3, а победный бросок в серии нанес Иван Демидов.

Первые три шайбы в матче забили хоккеисты СКА, отличились Григорий Кузьмин, Илья Карпухин и Михаил Григоренко. Следом «Спартак» ответил тремя шайбами. Голы на свой счет записали Николай Голдобин, Павел Порядин и Вениамин Королев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков. СКА идет на шестой строчке, имея в активе 63 балла.

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